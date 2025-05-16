Политолог назвал попыткой шантажа сообщения о торговом эмбарго ЕС против России

Профессор Академии труда и социальных отношений кандидат политических наук Павел Фельдман в беседе с RT назвал попыткой шантажа сообщения СМИ о том, что Европейский союз рассматривает возможность введения полномасштабного торгового эмбарго против России.
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