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RT Russia

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Политолог назвал попыткой шантажа сообщения о торговом эмбарго ЕС против России

Политолог назвал попыткой шантажа сообщения о торговом эмбарго ЕС против России

Профессор Академии труда и социальных отношений кандидат политических наук Павел Фельдман в беседе с RT назвал попыткой шантажа сообщения СМИ о том, что Европейский союз рассматривает возможность введения полномасштабного торгового эмбарго против России.

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