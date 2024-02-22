23 февраля - День защитника Отечества

Дата 23 февраля выбрана не случайно, именно в этот день в 1918 году появилась Рабоче-Крестьянская Красная Армия (РККА), хотя сами декреты о создании Красной Армии и Красного Флота были приняты в конце января того же года.
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