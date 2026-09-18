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ФедералПресс

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Уральские медики получили 15 новых машин скорой помощи

Уральские медики получили 15 новых машин скорой помощи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября, ФедералПресс. Автопарк скорой помощи Свердловской области пополнился 15 новыми автомобилями класса «В».

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