Памфилова назвала вброс бюллетеней на участке в Марий Эл вопиющим по наглости

Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что случай с вбросом бюллетеней на избирательном участке в Марий Эл отличается особой наглостью.
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