Восемь минут смертельной схватки якута и украинца: В ход пошли нож и зубы. Это вы ещё "вагнеров" К-шников не видели

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
А это укры в ВОВойне...
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8 час.
Алексей Сафронов
Не хочется называть автора статьи идиотом, но с какого перепуга он почти через слово говорит о &quot;смертельной схватке&quot; с украинцем? Во-первых, таковых вообще-вообще нету в природе, а есть подлые неруси, которые встали на сторону бандеровцев. А во-вторых, что движет в подобном бою бандеровца, кроме зомби-пиндосовских идей о превосходстве над всеми остальными народами мира? Увы, при первом испытании, в бою стало ясно - кто есть кто!
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7 час.
petuhova_iv Петухова
Ты дружишь с головой?
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2 час.

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