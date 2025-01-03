Восемь минут смертельной схватки якута и украинца: В ход пошли нож и зубы. Это вы ещё "вагнеров" К-шников не видели

Алексей Сафронов

Не хочется называть автора статьи идиотом, но с какого перепуга он почти через слово говорит о "смертельной схватке" с украинцем? Во-первых, таковых вообще-вообще нету в природе, а есть подлые неруси, которые встали на сторону бандеровцев. А во-вторых, что движет в подобном бою бандеровца, кроме зомби-пиндосовских идей о превосходстве над всеми остальными народами мира? Увы, при первом испытании, в бою стало ясно - кто есть кто!