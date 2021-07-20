ЛГБТ шагает по стране

Алексей Зотьев http://www.obiterdictum.ru Понимание того, что наше общество окончательно заболело, пусть еще не и хронически, но уже довольно серьезно, пришло после показа очередной премии МУЗ-ТВ, которая прошла исключительно в радужных тонах.