Царьград Nikolay Gyngazov, Николай/Globallookpress В России необходимо снизить пенсионный возраст до уровня, установленного до пенсионной реформы: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
В России предложили вернуть выплаты пенсий как в СССР: В Госдуме оперативно ответили
Комментарии
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Елена Александровна
одна болтовня... пустословие! все те кто работает будучи на пенсии, значит силы есть и желание, те и работать будут не взирая на возраст! а те кто не в состоянии, или не хотят после 55/60 лет работать, то и не будут, и не работают, и пользы от них никакой! зачем пенсионный возраст поднимали? по требованию кого? если специалист ценный, его и в 70 будут ублажать, чтобы работал! а тётю уборщицу, или озлобленную учительницу в неадеквате зачем держать до 60? или старый офисный сотрудник, протирающий штаны на работе зачем держать его 65 лет? сначала надо разобраться кто и зачем решил поднять пенсионный возраст, когда среди молодёжи полно безработных?
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3 час.
ИН
Ирина Некрасова
Половину пенсии сжирают ЖКУ, величина которых каждый год растет как на дрожжах. Одной рукой власти прибавляют пенсионерам копейки, которые никак не улучшают материальное положение пожилых, а другой внаглую грабят. И горды собой при этом: всё по плану идет, обещания народу выполнены... В аптеку заходить страшно - цены безбожно высокие буквально на всё. Помереть бы, да тоже не по карману.
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3 час.
Evgenija Palette
ЕЁ И ЦАРЬ РАЗГОНЯЛ... Но сейчас это СБОРИЩЕ ВЫШЕДШИХ В ТИРАЖ ПЕВУНОВ И ТАЦОРОВ НУЖНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ ИЛЛЮЗИЮ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА ( с Парламентом)...
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45 мин.
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