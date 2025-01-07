В России предложили вернуть выплаты пенсий как в СССР: В Госдуме оперативно ответили

Елена Александровна

одна болтовня... пустословие! все те кто работает будучи на пенсии, значит силы есть и желание, те и работать будут не взирая на возраст! а те кто не в состоянии, или не хотят после 55/60 лет работать, то и не будут, и не работают, и пользы от них никакой! зачем пенсионный возраст поднимали? по требованию кого? если специалист ценный, его и в 70 будут ублажать, чтобы работал! а тётю уборщицу, или озлобленную учительницу в неадеквате зачем держать до 60? или старый офисный сотрудник, протирающий штаны на работе зачем держать его 65 лет? сначала надо разобраться кто и зачем решил поднять пенсионный возраст, когда среди молодёжи полно безработных?