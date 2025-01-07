Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 555 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • НС
    да не,на фото было - оне мёртвые валяются. Хотя наёмников надо бы взяв живьём допросить, а потом - на ближайшую осину."Жжём, как в тире...
  • Андрей Павлов
    "...не оговорены критерии «успешного прохождения тестирования на знание русского языка, достаточного для освоения обр...Уйдут в подполье:...
  • Evgenija Palette
    ЕЁ И ЦАРЬ РАЗГОНЯЛ... Но сейчас это СБОРИЩЕ ВЫШЕДШИХ В ТИРАЖ ПЕВУНОВ И ТАЦОРОВ НУЖНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ ИЛЛЮЗИЮ ...В России предложи...

В России предложили вернуть выплаты пенсий как в СССР: В Госдуме оперативно ответили

В России предложили вернуть выплаты пенсий как в СССР: В Госдуме оперативно ответили

Царьград Nikolay Gyngazov, Николай/Globallookpress В России необходимо снизить пенсионный возраст до уровня, установленного до пенсионной реформы: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елена Александровна
одна болтовня... пустословие! все те кто работает будучи на пенсии, значит силы есть и желание, те и работать будут не взирая на возраст! а те кто не в состоянии, или не хотят после 55/60 лет работать, то и не будут, и не работают, и пользы от них никакой! зачем пенсионный возраст поднимали? по требованию кого? если специалист ценный, его и в 70 будут ублажать, чтобы работал! а тётю уборщицу, или озлобленную учительницу в неадеквате зачем держать до 60? или старый офисный сотрудник, протирающий штаны на работе зачем держать его 65 лет? сначала надо разобраться кто и зачем решил поднять пенсионный возраст, когда среди молодёжи полно безработных?
Ответить
3 час.
ИН
Ирина Некрасова
Половину пенсии сжирают ЖКУ, величина которых каждый год растет как на дрожжах. Одной рукой власти прибавляют пенсионерам копейки, которые никак не улучшают материальное положение пожилых, а другой внаглую грабят. И горды собой при этом: всё по плану идет, обещания народу выполнены... В аптеку заходить страшно - цены безбожно высокие буквально на всё. Помереть бы, да тоже не по карману.
Ответить
3 час.
Evgenija Palette
ЕЁ И ЦАРЬ РАЗГОНЯЛ... Но сейчас это СБОРИЩЕ ВЫШЕДШИХ В ТИРАЖ ПЕВУНОВ И ТАЦОРОВ НУЖНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ ИЛЛЮЗИЮ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА ( с Парламентом)...
Ответить
45 мин.

Картина дня

наверх