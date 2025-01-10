Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Неадекватного депутата Рады выгнали из эфира турецкого ТВ за футболку с оскорблением Путина

Неадекватного депутата Рады выгнали из эфира турецкого ТВ за футболку с оскорблением Путина

Одиозный депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* заявил, что редакторы турецкого телеканала TRT World запретили ему выступать в футболке с оскорбительной надписью в адрес президента России Владимира Путина.

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Комментарии
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Evgeniy LeV
Наверное, после &quot;приёма&quot; их в ЕС, собрался сантехником по вызову в Германии &quot;работать&quot; 😀😀😀
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18 час.

Картина дня

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