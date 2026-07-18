The head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky, promised to work out solutions regarding the army. He stated this in an evening video message against the background of a rally in Kiev demanding that Zelensky himself be dismissed.
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