Поступил как идиот?

5МИНУТКАНедвижимостьПоступил как идиот? — …Однозначно дурой будешь, если все-таки решишь с ним связаться! — накручивают подруги тридцатидвухлетнюю Лидию.Вернуться к статье82НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнна Желтоногова (Желтоногова.)Молодец, МУЖИК!Виктор Белогорцевушел и все оставил-идиот выгнал босиком на мороз с детьми-жмот, крохобор бабы сами то знают чего им надо?Елена игрикПоступил, как счел нужным. Необходимо одно: взять у бывшей жены юридический отказ от алиментов и от других материальных претензий. А то вон наша выждала срок давности и по судам за алиментами поскакала. Еще вопрос: а с чего это вдруг Сережин финансовый статус волнует жужжащих подружек? Со своей стороны скажу: будет трудно, и трудно будет долго, и финансовые качели будут, и периоды всплеска после безденежья. Если ваш человек - выдюжите. Лючше попробовать и констатировать, что не получилось, чем сожалеть о собственной трусости.Елена игрикЛучше.Vera DobryaginaТак тут ведь всё от Лидии зависит. Ну, неважно ей - с чем Сергей остался после развода - есть у него подушка безопасности или нет, большая у него зарплата, или он случайными заработками перебивается - это её мечта - такой мужчина, и она сбылась! Да совет им и любовь! Вместе при обоюдном чувстве и согласии горы можно свернуть! А слушать подружек - последнее дело, пусть сама решает свою судьбу.Марина МаксимоваТакой мужчина и ее не бросит на улице, если что И вообще на такого можно положиться, с таким не страшно. Надежный .Танюша МилаяТут надо понимать ради чего такие трудности ?Vera DobryaginaТак ради себя, ради чего же ещё?Комментировать
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