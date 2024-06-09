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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Титов о том, что Черчесов не возглавил клуб РПЛ: «Здесь много разных моментов может быть. Но это удивительно, согласен»

Бывший тренер сборной России, «Легии» и «Ференцвароша» на днях возглавил сборную Казахстана.  «Почему Черчесов не трудоустроился в РПЛ? Это не ко мне вопрос.

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