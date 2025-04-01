Над Валуевым поиздевался известный комментатор: «Все-таки отбили эту каменную башку, отбили»

Известный спортивный комментатор Алексей Андронов, в прошлом пресс-атташе сборной России по футболу и бронзовый призер чемпионата России по авторалли, поиздевался над экс-чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Николаем Валуевым, который в настоящее время является депутатом Госдумы.