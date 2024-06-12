Работают ракетоносцы Ту-95МС: В Киеве после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы

Власти Украины заявили о масштабной ракетной атаке по Киеву.12 июня ещё в 12 часов ночи власти попросили киевлян и жителей других регионов Украины спрятаться в укрытиях и быть готовым к отключениям света.
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