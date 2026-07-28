Смоленские предприниматели могут арендовать муниципальные здания и помещения за 1 рубль

По поручению губернатора Василия Анохина льготные условия действуют во всех районах области В Смоленской области запущена мера поддержки малого и среднего бизнеса – льготная аренда объектов муниципальной собственности.
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