Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Смоленские предприниматели могут арендовать муниципальные здания и помещения за 1 рубль

Смоленские предприниматели могут арендовать муниципальные здания и помещения за 1 рубль

По поручению губернатора Василия Анохина льготные условия действуют во всех районах области  В Смоленской области запущена мера поддержки малого и среднего бизнеса – льготная аренда объектов муниципальной собственности.

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