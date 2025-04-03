Армия России продвинулась вглубь Сумской области: главное за сутки

МОСКВА, 3 апреля, ФедералПресс. Российские войска продвигаются вглубь Сумской области, в Белом доме допустили введение новых санкций против России, представители президентов России и США Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф начали переговоры в Вашингтоне.
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