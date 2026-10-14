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ДТЭК: пять из 10 районов Киева обесточены из-за повреждения энергообъектов

ДТЭК: пять из 10 районов Киева обесточены из-за повреждения энергообъектов

Аварийные отключения света начались в половине районов Киева после взрывов и повреждения энергообъектов.

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