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Аршавин о хейте Мостового в адрес Абаскаля: «Он на все смотрит с высоты своего трона, ха-ха»

Андрей Аршавин высказался о хейте Александра Мостового в адрес тренера «Спартака». – Абаскаля сильно хейтил ваш коллега по эфиру [«Матч ТВ»] Александр Мостовой.

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