Politico: в НАТО надеются, что Рютте в качестве генсека уравновесит Трампа

Страны - члены НАТО рассчитывают, что премьер Нидерландов Марк Рютте при назначении на пост генсека альянса сможет выступить в качестве политического противовеса экс-лидеру США Дональду Трампу при его победе на президентских выборах, сообщили в газете Politico.