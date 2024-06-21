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Politico: в НАТО надеются, что Рютте в качестве генсека уравновесит Трампа

Страны - члены НАТО рассчитывают, что премьер Нидерландов Марк Рютте при назначении на пост генсека альянса сможет выступить в качестве политического противовеса экс-лидеру США Дональду Трампу при его победе на президентских выборах, сообщили в газете Politico.

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