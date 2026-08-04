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ФедералПресс

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Уходят годы: психолог раскрыла сроки восстановления после выгорания

Уходят годы: психолог раскрыла сроки восстановления после выгорания

МОСКВА, 4 августа, ФедералПресс. Если профессиональное выгорание дошло до стадии, когда человек потерял веру в себя и собственную ценность, на восстановление могут уйти годы – в среднем от трех до шести лет.

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