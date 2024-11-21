Расписание первого этапа Кубка России по лыжным гонка в Вершине Теи

Кубок России-2024/25 по лыжным гонкам Первый этап Вершина Теи Расписание гонок 23 ноября, суббота 10 км, классический стиль, женщины 7:00 15 км, классический стиль, мужчины 8:45 25 ноября, понедельник Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины 7:00 – квалификация 9:00 – финалы 26 ноября, вторник 10 км, свободный стиль, женщины 7:00 15 км, свободный стиль, мужчины 8:45 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
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