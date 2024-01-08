Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, владеющий поясом UFC в лёгкой весовой категории, проведёт бой с победителем поединка Чарльз Оливейра — Арман Царукян, который состоится в рамках турнира UFC 300.
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