Губернатор Белгородской области во время пробежки попал под обстрел

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время пробежки попал под обстрел ВСУ. Как сообщил глава региона в своем Telegram-канале, ему удалось укрыться в одной из модульных конструкций, расставленных сейчас по всему Белгороду.
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