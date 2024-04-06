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Губернатор Белгородской области во время пробежки попал под обстрел

Губернатор Белгородской области во время пробежки попал под обстрел

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время пробежки попал под обстрел ВСУ. Как сообщил глава региона в своем Telegram-канале, ему удалось укрыться в одной из модульных конструкций, расставленных сейчас по всему Белгороду.

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