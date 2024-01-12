Подразделение Букова захватило опорпункт ВСУ и удерживало до прихода основных сил

Подразделение младшего сержанта Александра Букова занимало оборону на одном из важных направлений, когда поступила задача вклиниться вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), взять штурмом опорный пункт и удерживать его для продолжения наступления основными силами.