Аналитик Олсен: Уитмер и Уорнок должны заменить Байдена и Харрис на выборах

Старший аналитик Центра этики и государственной политики Генри Олсен считает, что губернатор Мичигана Гретхен Уитмер и сенатор от Джорджии Рафаэль Уорнок должны заменить действующего президента США Джо Байдена и вице-президента Камаллу Харрис в президентской гонке.
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