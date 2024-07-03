Аналитик Олсен: Уитмер и Уорнок должны заменить Байдена и Харрис на выборах

Старший аналитик Центра этики и государственной политики Генри Олсен считает, что губернатор Мичигана Гретхен Уитмер и сенатор от Джорджии Рафаэль Уорнок должны заменить действующего президента США Джо Байдена и вице-президента Камаллу Харрис в президентской гонке.