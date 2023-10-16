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Ватрано с хет-триком, Брэди Ткачак с 2+1 против «Тампы», Терявяйнен с дублем – звезды дня в НХЛ

1-я звезда – форвард «Анахайма» Фрэнк Ватрано с хет-триком в матче с «Каролиной» (6:3). 2-я звезда – форвард «Оттавы» Брэди Ткачак, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Тампой» (5:2).

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