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ЛД
Лилия Дрогочинская
Какая фашистская рожа у этой Маляр! Как они смогли подобрать в кучу столько уродов?!
Маляр прокомменти...
ЛЛ
лина любимцева
Ну что же так неосмотрительно "переходить дорогу"?!! Бодаться с автомобилем никому не рекомендовано...
На внешней сторон...
ЛЛ
лина любимцева
Швеция обвинит Россию. Как-пить-дать!!... На крайняк инопланетян"...
Швеция проинформи...
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