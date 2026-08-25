Приговор без снисхождения: житель ЛНР получил 18 лет за предательство Верховный суд Луганской Народной Республики вынес суровый вердикт в отношении 37-летнего жителя Л.
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Приговор без снисхождения: житель ЛНР получил 18 лет за предательство Верховный суд Луганской Народной Республики вынес суровый вердикт в отношении 37-летнего жителя Л.
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