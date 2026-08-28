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Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в работе форума "Технопром-2026"

Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в работе форума "Технопром-2026"

Главной темой мероприятия стала концепция "Российская наука – основа технологического лидерства". В этом году "Технопром" установил рекорд по числу участников: на форуме зарегистрировались участники из 75 регионов России и 39 стран.

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