Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в работе форума "Технопром-2026"

Главной темой мероприятия стала концепция "Российская наука – основа технологического лидерства". В этом году "Технопром" установил рекорд по числу участников: на форуме зарегистрировались участники из 75 регионов России и 39 стран.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии