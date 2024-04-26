В «Ахмате» отреагировали на скандал в матче с «Сочи», потребовав провести расследование

В «Ахмате» заявили, что радость от победы над «Сочи» получилась смазанной. Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров отреагировал на скандал, вокруг матча грозненской команды с «Сочи» в матче 21-го тура РПЛ.