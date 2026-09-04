Air Tanzania возобновит рейсы в Москву с 7 сентября

Авиакомпания Air Tanzania приостановила выполнение рейсов между Танзанией и Москвой с пятницы, 4 сентября 2026 года, и возобновит их с 7 сентября, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на официальное уведомление авиакомпании.