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Журнал «Профиль»

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Air Tanzania возобновит рейсы в Москву с 7 сентября

Air Tanzania возобновит рейсы в Москву с 7 сентября

Авиакомпания Air Tanzania приостановила выполнение рейсов между Танзанией и Москвой с пятницы, 4 сентября 2026 года, и возобновит их с 7 сентября, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на официальное уведомление авиакомпании.

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