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Аналитик Сергей Марков: Лавров прав, Европа ведет открытую политику расистской дискриминации и репрессий в отношении русских

Аналитик Сергей Марков: Лавров прав, Европа ведет открытую политику расистской дискриминации и репрессий в отношении русских

Руководитель дипломатического ведомства РФ Сергей Лавров прав, Европа осуществляет открытую политику расистской дискриминации и репрессий в отношении русских.

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