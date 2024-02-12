В Самаре выбирают работодателей из устойчивых компаний

Самарцы при трудоустройстве проводят тщательный анализ компаний и руководства.Результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob показали, что самарские жители при выборе работы ориентируются на несколько ключевых факторов Для 68% опрошенных это главный критерий при выборе места работы.
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