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Число нелегальных кредиторов в интернете выросло в шесть раз за год

Центральный Банк с начала 2026 года выявил около 360 нелегальных кредиторов, продвигающих свои услуги в интернете.

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