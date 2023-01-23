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«К дракам не готовлюсь — схватил соперника и машешь кулаком куда попало»

«К дракам не готовлюсь — схватил соперника и машешь кулаком куда попало»

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Клим Костин стал главным российским открытием нынешнего сезона НХЛ. На обладателе Кубка Гагарина в составе омского «Авангарда» поставили крест в «Сент-Луисе», но он по полной раскрылся в новой команде после обмена.

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