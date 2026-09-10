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Концерт Булановой экстренно прервали в Сочи из-за угрозы атаки БПЛА

Концерт Булановой экстренно прервали в Сочи из-за угрозы атаки БПЛА

Концерт Татьяны Булановой в зале "Фестивальный" в Сочи прервали из-за угрозы атаки БПЛА и безэкипажных катеров.

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