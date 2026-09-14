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Syria Diesel Prices Jump 40% Triggering Widespread Unrest

Syria raised diesel prices 40% and gasoline prices by as much as 28% on Saturday, and protesters blocked the highway linking Damascus to Aleppo and burned tires along the road to Turkey within 24 hours, the widest unrest since Bashar al-Assad's fall in December 2024.

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