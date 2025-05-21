Врач Золотарева: оптимальный период для дневного сна — между 13:00 и 15:00

Врач-кардиолог и сомнолог медицинского центра «СМ-Клиника» Наталия Золотарева рассказала, что чувство усталости после дневного сна может быть связано как с физиологией сна, так и с окружающей обстановкой.
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