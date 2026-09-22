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Царьград

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Минфин убивает Россию? Силуанов проговорился о "непростом бюджете"

Минфин убивает Россию? Силуанов проговорился о "непростом бюджете"

Минфин готовит Россию к очередному "непростому" бюджету: дефицит растёт, государственные заимствования дорожают, а из экономики планируют дополнительно изъять около 1,8 трлн рублей.

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