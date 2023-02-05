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Многодетная мать из Новосибирска пожаловалась на домашнее насилие со стороны мужа

Многодетная мать из Новосибирска пожаловалась на домашнее насилие со стороны мужа

Мать десятерых детей Оксана Усова из Новосибирска за короткое время пережила много тяжелых событий. Ей пришлось развестись с мужем, услышать о страшном диагнозе маленькой дочери и вытерпеть унижения со стороны родственников из-за лишнего веса.

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