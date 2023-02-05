Многодетная мать из Новосибирска пожаловалась на домашнее насилие со стороны мужа

Мать десятерых детей Оксана Усова из Новосибирска за короткое время пережила много тяжелых событий. Ей пришлось развестись с мужем, услышать о страшном диагнозе маленькой дочери и вытерпеть унижения со стороны родственников из-за лишнего веса.