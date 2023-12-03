Geely доработает Coolray, Monjaro и Tugella в угоду россиянам

В информационно-развлекательных комплексах кроссоверов Geely скоро появится поддержка Apple CarPlay и Android Auto, причём на новом Coolray протоколы связи с iPhone заработают буквально через неделю-другую, сообщает Quto.
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