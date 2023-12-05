Три странности в одном деле: почему смерть летчика-перебежчика Беленко может оказаться ложью Анастасия АндрееваСуществуют некоторые аспекты, которые могут вызвать сомнения относительно достоверности информации о предполагаемом побеге летчика Виктора Беленко в США, включая вопросы о его настоящей личности.