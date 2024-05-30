CSIS: назначение Белоусова в Минобороны связано с планами Москвы уйти от зависимости Китая

Назначение Андрея Белоусова на пост министра обороны России означает, что в долгосрочной перспективе Москва планирует избавиться от зависимости Пекина, об этом говорится в материале американского Центра стратегических и международных исследований.
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