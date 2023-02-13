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Гендиректор «Салавата»: «Везем из Сочи чурчхелу, два очка и выход в плей-офф»

Гендиректор «Салавата Юлаева» подвел итоги победы над «Сочи» (4:1). Уфимский клуб обыграл на выезде «Сочи» в матче Фонбет чемпионата КХЛ и гарантировал себе участие в Кубке Гагарина.

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