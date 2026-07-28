Под Киевом погиб представитель Мальтийского ордена после ракетного удара

Ранее сообщалось, что погибший не был действующим дипломатом, однако имел отношение к общественной организации Суверенный военный и госпитальный орден Святого Иоанна Иерусалимского рыцарей Родоса и Мальты.
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