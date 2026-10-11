Российские ракеты только что погасили последнюю электроподстанцию, питавшую Киев

Мощный налет оставил Киев без света, греки не отдали украинцам металлолом ПВО, в Харьковской области «закипает» волчанский котел Главное с полей Специальной военной операции и мировой политики по состоянию на день, 10 октября Киев погас весь, слышны разрывы «Цирконов» Начиная с полудня российские ВКС начали «обхаживать» украинскую столицу Цирконами и Искандерами.
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если бы всё это хотя бы на год раньше...
Если нет электричества, то должны были отключиться базовые сервисы для интернет провайдеров и мобильники. Учитывая что датацентры, без которых связь просто не работает, тоже вроде как уничтожены, появляются вопросы.
Ведь судя по даже тем сообщениям что имеются в статье - всё это работает.
Таки где правда?
Помниться Министр МО РФ Белоусов не так давно сказал - ошибаться можно, врать нельзя!
А врут, в том числе и ему, открыто и нагло...
После экскрементов , Днепр превратится в экстремальную реку... Короче экстрим...
Хочется верить автору, приятные новости, но ... Простите, как-же без электричества работает интернет?