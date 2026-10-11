Российские ракеты только что погасили последнюю электроподстанцию, питавшую Киев

Мощный налет оставил Киев без света, греки не отдали украинцам металлолом ПВО, в Харьковской области «закипает» волчанский котел Главное с полей Специальной военной операции и мировой политики по состоянию на день, 10 октября Киев погас весь, слышны разрывы «Цирконов» Начиная с полудня российские ВКС начали «обхаживать» украинскую столицу Цирконами и Искандерами.