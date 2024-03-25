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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пеле – лучший бразильский игрок в истории по версии FourFourTwo. Роналдо – 2, Роналдиньо – 4-й, Ромарио – 5-й, Ривалдо – 6-й, Кака – 10-й

Британский журнал опубликовал список 10 лучших футболистов в истории Бразилии. Топ-10 выглядит следующим образом: 1.

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