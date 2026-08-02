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Аргументы и Факты

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Ядерный джинн на свободе: США толкают Иран к разработке нового вооружения

Ядерный джинн на свободе: США толкают Иран к разработке нового вооружения

Белый дом готовит новые удары по Ирану, в том числе по подземному комплексу под горой Пикакс. Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эксклюзивном комментарии aif.

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