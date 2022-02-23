«Чикаго» отстранил Бобби Халла от роли клубного посла. В прошлом его обвиняли в насилии в отношении жен

«Чикаго» отстранил Бобби Халла от роли клубного посла, ранее его обвиняли в насилии. «Блэкхокс» заявили, что пересматривают роль посла команды после смерти двух легенд клуба – Стэна Микиты в 2018 году и Тони Эспозито в августе 2021 года.
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