Лилия Рах появляется в кадре словно видение из другого мира: в умопомрочительном архитектурном наряде, с дерзким платиновым «ёжиком» на голове и с той самой неизбывной, чуть отрешенной улыбкой женщины, которая слишком много знает о жизни.