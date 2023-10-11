Самарскими учеными найден простой метод предупреждения инфаркта

Ученые из Самарского университета им. Королева после тщательных исследований предложили специальный метод диагностики, который, базируясь на сердечном и пульсовом ритмах организма человека, сможет дать оценку актуальной эластичности его сосудов.
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