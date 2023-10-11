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Самарскими учеными найден простой метод предупреждения инфаркта

Самарскими учеными найден простой метод предупреждения инфаркта

Ученые из Самарского университета им. Королева после тщательных исследований предложили специальный метод диагностики, который, базируясь на сердечном и пульсовом ритмах организма человека, сможет дать оценку актуальной эластичности его сосудов.

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